Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Weitergeleitete Pressemeldung des Polizeipräsidiums Einsatz: Gefährliches Überholmanöver auf dem Rhein

Karlsruhe (ots)

Heute, 18. Oktober 2022, kam es in den frühen Morgenstunden zu einer brenzligen Situation im Schiffsverkehr auf dem Rhein auf Höhe des Hörnlesgrund. Daran beteiligt waren insgesamt drei Schiffe. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein niederländisches Containerschiff flussaufwärts. Ihm näherte sich von hinten ein Gütermotorschiff, das schneller unterwegs war und deshalb überholen wollte. Der Schiffsführer meldete also dem Vorausfahrenden über Schiffsfunk, dass er ihn überholen werde. Weil aber ein Fahrgastkabinenschiff den beiden entgegenkam, wurde der Führer des Gütermotorschiffs ausdrücklich vom Containerschiffsführer vor dem Überholen gewarnt. Allen Warnungen zum Trotz setzte das Gütermotorschiff zum Überholen an. Er fuhr nun so weit links, dass das entgegenkommende Fahrgastkabinenschiff zwischen ihm und dem rechtsfahrenden Containerschiff passieren musste. Die Sogwirkung des Überholenden war aber so groß, dass das Containerschiff immer mehr zur Fahrrinnenmitte - also immer näher an das Fahrgastkabinenschiff gezogen wurde. Nur durch ein sehr beherztes Manövrieren und Bremsen des Containerschiffsführers wurde im letzten Moment eine Kollision zwischen ihm und dem Fahrgastkabinenschiff verhindert. Gegen den Führer des Gütermotorschiffs ermittelt nun wegen des äußerst riskanten Überholmanövers die Wasserschutzpolizei Karlsruhe. Es steht der Verdacht der Gefährdung des Schiffsverkehrs, eine Straftat nach dem Strafgesetzbuch, im Raum.

Dennis Krull, Pressestelle Karlsruhe für Polizeipräsidium Einsatz

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell