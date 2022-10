POL-KA: (KA) Karlsruhe - Brennender Kleidercontainer führt die Polizei zu einem aufgebrochenen Zigarettenautomaten

Karlsruhe (ots) - Eine 80-jährige Fahrradfahrerin verlor offenbar das Gleichgewicht, als sie am Montagabend an der Tennesseeallee in Karlsruhe auf ihr Rad steigen wollte. Sie stürzte zu Boden und erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dennis Krull, Pressestelle Rückfragen bitte an: ...

