FW-D: Brand auf Balkon schnell gelöscht

Donnerstag, 16. Juni 2022, 10.24 Uhr Ulenbergstraße in Bilk

Auf der Ulenbergstraße brannte am Donnerstagvormittag ein Balkon. Geringer Sachschaden und keine Verletzten.

An Fronleichnam wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Balkon auf die Ulenbergstraße gerufen. Schnell hatten die Einsatzkräfte das Feuer mit einem Löschrohr unter Kontrolle. Töpfe, Blumenerde und der Holzboden waren in Flammen aufgegangen. Der Einsatzleiter schätzt den Sachschaden auf etwa 5.000 Euro. Verletzte gab es keine an der Einsatzstelle. Zur Brandursachenermittlung wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen. Nach knapp 45 Minuten konnte der Löschzug die Einsatzstelle übergeben und wieder zur Wache einrücken.

