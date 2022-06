Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brennender Kühlschrank in medizinischem Labor im Krankenhaus - keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 09. Juni 202, 16.39 Uhr, Moorenstraße, Bilk

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Brand eines Kühlschrankes in einem medizinischen Labor der Kinderklinik. Der Rauch breitete sich auf angrenzende Bereiche des Gebäudes aus. Für die Patienten bestand keine Gefahr.

Über die Notrufnummer 112 meldete sich ein Mitarbeiter der Universitätsklinik zeitgleich mit der Brandmeldeanlage bei der Feuerwehr-Leitstelle. Aufgrund der Meldung und der Ortsangabe entsandte der Leitstellendisponent ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungsdienstkräften nach Bilk. Als bereits wenige Minuten später die ersten Einheiten vor Ort eintrafen, machte sich unmittelbar ein fünfköpfiger Atemschutztrupp mit Löschgeräten auf den Weg in das erste Untergeschoss. Im Untergeschoss brannte in einem medizinischen Labor ein Kühlschrank. Dieser konnte durch den vorgehenden Trupp schnell gelöscht werden. Parallel kontrollierten weitere Trupps das restliche Gebäude, um eine Gefährdung der Patienten und Mitarbeitenden auszuschließen. Die Universitätsklinik unterstützte die Feuerwehr während des gesamten Einsatzes mit fachkundigem Personal. Die Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen gestalteten sich aufwendig, sodass die letzten der 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf nach circa zweieinhalb Stunden den Einsatz beenden konnten.

