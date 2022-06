FW-D: Produktaustritt aus einem Kesselwagen im Bereich des Bahnhofs Düsseldorf-Eller - Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr halten an

Düsseldorf (ots) - Mittwoch, 01. Juni 2022, 00.34 Uhr, Haus-Endt-Straße, Urdenbach In der Mittwochnacht rückte die Feuerwehr zu einem ausgelösten Rauchmelder in einer Wohnanlage auf der Haus-Endt-Straße an. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war der Warnton des Melders deutlich zu hören. Als die Einsatzkräfte in die bereits verrauchte Wohnung vordrangen, ...

mehr