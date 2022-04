Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Bus gerät in Straßengraben

Marienmünster-Vörden (ots)

Marienmünster-Vörden, L755 Ortsausgang Vörden, Freitag 01.04.2022, 16:57 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Busunfall auf der L755. Hier kam ein Linienbus, besetzt mit einer 52-jährigen Busfahrerin und einem Fahrgast, komplett nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und kippte gegen eine Hecke. Da der Bus ca. 2m tief in einem Straßengraben feststeckte, musste er mittels schwerem Gerät geborgen werden. Der Fahrgast des Busses wurde nicht verletzt. Als Unfallursache ergaben erste Ermittlungen am Unfallort einen medizinischen Notfall der Busfahrerin. Diese wurde mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle wurde für Maßnahmen der Ersten Hilfe und die Bergung komplett gesperrt. Die Feuerwehr reinigte die Unfallstelle. Die Fahrbahn konnte gegen 22.30 Uhr wieder freigegeben werden. Es entstand am Linienbus ein Sachschaden von 350.000 Euro./Ni

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell