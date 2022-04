Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht auf Parkplatz

Höxter (ots)

Nach einem Einkauf in einem Lebensmittelmarkt in Höxter stellte ein 58-Jähriger aus Beverungen Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest. Offenbar war sein Auto von einem anderen Fahrzeug gerammt worden. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht.

Der Unfall hat sich vermutlich am Donnerstag, 31. März, zwischen 14.15 und 14.45 Uhr auf dem Parkplatz des Marktes an der Brenkhäuser Straße ereignet. Bei dem beschädigten Auto handelt es sich um einen blauen Ford C-Max, es hat mehrere Lackkratzer an der linken hinteren Stoßstange. Der unbekannte Verursacher hat sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle entfernt, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05271/962-0. /nig

