POL-RE: Recklinghausen: Unbekannter grapscht Frau an den Po

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht nach Jugendlichen, die am frühen Dienstagabend einen 8-jährigen Jungen aus Datteln mit Steinen und Hölzern beworfen haben sollen. Der 8-Jährige blieb unverletzt, zeigte den Vorfall aber einen Tag später bei der Polizei an. Demnach war er am Dienstag gegen 18.30 Uhr mit einer Freundin auf dem Schulhof an der Straße Grüner Weg. Eine Gruppe mit Teenagern habe ihn dann beworfen, ...

