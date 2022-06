Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfallbeteiligter E-Bike-Fahrer verstorben

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Oberhausener Straße am vergangenen Freitag (17.06.) war ein 85-jähriger E-Bike-Fahrer aus Oberhausen lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfallbeteiligte erlag nun seinen schweren Verletzungen und verstarb am gestrigen Tag im Krankenhaus. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats sind noch nicht abgeschlossen und dauern weiterhin an.

Die Ursprungsmeldungen vom vergangenen Wochenende finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5251130 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5251386

