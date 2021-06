Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 1. Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 25.06.2021 2. Neitersen-Sachbeschädigung an Pkw

Neitersen (ots)

Am 25.06.2021 kam es in der Hochstraße in Neitersen zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Laut gesicherter Kameraaufnahme betrat ein Einzeltäter gegen 00:25 Uhr den Hof des betroffenen Anwesens und beschädigte den Lack eines dort parkenden Pkw in Form von Kratzern mit einem spitzen Gegenstand. Anschließend verließ der Täter das Grundstück wieder.

