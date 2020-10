Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Motorradfahrer offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme umgekippt

Karlsruhe (ots)

Vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems ist am Montag gegen 15.30 Uhr an der Landesstraße 555, direkt auf der Abbiegespur der Haslacher Straße, ein 64-jähriger Motorradfahrer bei langsamer Geschwindigkeit zur Seite umgekippt. Er wurde von einem hinzugerufenen Rettungsteam erstversorgt und kam anschließend in eine Klinik. Nennenswerter Sachschaden ist wohl nicht entstanden.

