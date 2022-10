Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Einbruch in zwei Kirchen gesucht

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher hatten es offenbar auf zwei Kirchengebäude abgesehen.

Am Mittwoch, zwischen 03:00 und 06:40 Uhr, wurde in der Straße "Rechts der Alb" in Karlsruhe Weiherfeld-Dammerstock eingebrochen. Die Eindringlinge hebelten zunächst ein Fenster im Innenhof des Gebäudekomplexes auf und verschafften sich im Anschluss Zutritt in den Kirchensaal und das Pfarrbüro. Es wurden mehrere Türen und Schränke aufgebrochen und ein Tresor aufgehebelt. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Es ist von einem recht hohen Sachschaden im vierstelligen Bereich auszugehen.

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 18:30 Uhr, und Mittwoch, 08:00 Uhr, wurde in der Lange Straße in Karlsruhe Rüppurr eine Kirchentür aufgehebelt. Auch hier wurden diverse Schränke und weitere Türen aufgebrochen und ist erheblicher Sachschaden entstanden. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist bislang noch unklar.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0721/666-3411 mit dem Polizeiposten Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

Christina Dörfer, Pressestelle

