Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Zu Fuß geflohen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 10.07.2022, um 01:40 Uhr, befuhr ein schwarzer VW Golf bergwärts die Freie Straße in Waldkirch. Dort, wo sie in einer Linkskurve in die Kirchstraße übergeht, geriet der Wagen offensichtlich außer Kontrolle.

Der VW Golf überfuhr den Bordstein und fuhr über den Gehweg, bis er gegen eine Mauer prallte. Im weiteren Verlauf stieß der Wagen dann gegen einen ordnungsgemäß geparkten anderen Wagen, sodass er zum Stillstand kam.

Ob jemand bei dem Unfall verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt, weil der Verantwortliche die Unfallstelle unerlaubt zu Fuß verlassen hat.

Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf einige tausend Euro belaufen. Die Polizei weiß von Zeugen, dass sich der junge männliche Fahrer nach der Kollision zu Fuß in Richtung Kirchplatz entfernt hat.

Wer sachdienliche Hinweise zur Identifizierung des Verantwortlichen geben kann, möge sich mit dem Polizeirevier Waldkirch in Verbindung setzen. Telefon: 07681/4074-0.

WKI/rb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell