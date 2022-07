Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: von Fahrbahn abgekommen und gegen Mauer gefahren - Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein 50-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Samstag, 09.07.2022, gegen 18.20 Uhr, die Friedrichstraße in Schönau in Fahrtrichtung Schopfheim und kam mitten im Ort aus hier nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte mit einer etwa 40 Zentimeter hohen Mauer und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus. Die 34-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ein 56-jähriger Mann, welcher im Garten hinter der Mauer gerade den Rasen mähte wurde leicht verletzt. Als die 50-Jährige wenigen Meter hinter ihm mit der Mauer kollidierte sei er so erschrocken und machte einen Sprung zur Seite, wodurch er sich leicht verletzte. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro. Die Feuerwehr und die Bergwacht waren ebenfalls vor Ort und leisteten technische Hilfe. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße gesperrt werden.

