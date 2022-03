POL-F: 220319 - 0300 Frankfurt: Newroz-Kundgebung sowie weitere unterschiedliche Versammlungslagen in Frankfurt

Frankfurt (ots) - (fue) Am Donnerstag, den 17. März 2022, gegen 10.30 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür einer 79-jährigen Frau, in einem Mehrfamilienhaus in der Buchwaldstraße. Da in diesem Hause zurzeit tatsächlich Arbeiten durchgeführt werden, war die 79-Jährige auch nicht überrascht, als der Mann vor der Tür angab, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Der in einen "Blaumann" gekleidete "Handwerker" ...

mehr