POL-FR: Denzlingen: Verstöße mit E-Scooter

Freiburg (ots) - Ein 50-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Samstag, 09.07.2022, gegen 18.20 Uhr, die Friedrichstraße in Schönau in Fahrtrichtung Schopfheim und kam mitten im Ort aus hier nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte mit einer etwa 40 Zentimeter hohen Mauer und zog sich ...

mehr