Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Raub an einem 14-jährigen Jungen - Täter flüchteten

Viersen (ots)

Am 26.08.2022 hat es gegen 19.30 Uhr einen Raub an einem 14-jährigen Jungen auf der Lindenstraße in Viersen-Stadtmitte gegeben. Ein unbekannter Jugendlicher hielt den Viersener am Arm fest, forderte Geld und entwendete seine Schirmkappe. Als der 14-Jährige dann wegrannte, folgte ihm ein weiterer Jugendlicher und trat ihn. Bei den beiden Unbekannten handelte es sich um zwei Jugendliche, circa zwischen 13 und 18 Jahre alt. Der eine Jugendliche hatte kurze schwarze Haare, der andere blonde Locken. Falls Sie Hinweise zur Tat geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (800)

