Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Einbruch in ein Büro - Unbekannte entwenden PC

Nettetal-Lobberich (ots)

Am 29.08.2022 hat es gegen 03.00 Uhr einen Einbruch in ein Büro auf der Niedieckstraße in Lobberich gegeben. Unbekannte Täter verschafften sich durch Einschlagen einer Schaufensterscheibe Zugang zu dem Büro und entwendeten einen PC. Zeugen konnten den Vorfall beobachten und der Polizei eine grobe Beschreibung der Täter abgeben. Es soll sich um insgesamt drei junge, blonde Männer gehandelt haben. Die Polizei ermittelt nun und bittet um weitere Hinweise unter der 02162/377-0. / AM (798)

