Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pedelec- und Tretrollerfahrer stoßen zusammen - ein Verletzter

Viersen-Süchteln (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19:40 Uhr, befuhren ein 75-jähriger Mann mit seinem Pedelec und ein 9-jähriger Junge mit seinem Tretroller den Radweg des Ostrings in Süchteln in entgegengesetzter Richtung. Als sie sich in gleicher Höhe befanden, stießen sie zusammen und kamen beide zu Fall. Hierbei verletzte sich der Junge leicht. Er trug zum Glück nur Schürfwunden davon. Der Radfahrer blieb sogar gänzlich unverletzt und das, obwohl beide keinen Helm getragen hatten. Das Kind verblieb in der Obhut seiner Mutter./Ren (787)

