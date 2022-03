Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorsicht: Falsche Polizisten erbeuten Schmuck

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Brackwede-

Eine Bielefelderin wurde am Montag, 21.03.2022, Opfer von sogenannten Falschen Polizisten.

Gegen 11:00 Uhr erhielt eine Anwohnerin der Straße Am Preßwerk den Anruf eines Mannes, der vorgab, Polizist zu sein. Der vermeintliche Polizeibeamte teilte der Bielefelderin mit, dass ihr Sohn bei einem Verkehrsunfall eine Radfahrerin überfahren habe, die verstorben sei. Ihr Sohn befände sich im Gefängnis und mit Hilfe einer Kaution in Form einer mehrstelligen Geldsumme, könne er wieder auf freien Fuß kommen.

Die Angerufene hatte den Geldbetrag nicht zur Hand und bot daher dem Anrufer ihren Schmuck an. Nach einer angeblichen Abklärung mit einem "Oberkommissar" bestätigte der vermeintliche Polizist, dass der Schmuck auch als Kaution ausreiche. Er forderte das Opfer auf, den Schmuck zur Polizei zu bringen und erklärte, es werde ihr ein Polizist entgegen kommen. Als sich die Bielefelderin auf den Weg machte, sprach sie wenige Meter von ihrer Wohnung entfernt ein Mann an, dem sie ihren Schmuck übergab. Wieder in ihrer Wohnung erhielt das Opfer einen Anruf, dass der Schmuck angekommen sei und ihr Sohn bald freigelassen werde. Sie solle die nächste Zeit nicht telefonieren. Als ihr Sohn wenig später nach Hause kam, klärte sich die Situation als Betrug auf.

Das Opfer beschrieb den Abholer als jünger als 20 Jahre alt, mit dunklen stoppeligen Haaren.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell