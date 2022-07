POL-OG: Biberach, B415 - Kollision mit leichter Verletzung

Rastatt (ots) - Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben nach einem Raubüberfall auf eine Postfiliale in der Donaustraße am heutigen Freitagmorgen die Ermittlungen aufgenommen. Ein noch unbekannter, schlanker Mann soll eine Angestellte kurz vor 9 Uhr mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert haben. Im Anschluss soll der mit einem weißen Mundschutz vermummte, in Schwarz gekleidete und schwarze Handschuhe ...

