Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahndung erfolgreich - Festnahme nach räuberischem Diebstahl in Geschäft

Viersen-Dülken (ots)

Am Freitagmittag gegen 14:00 Uhr hielt sich ein 40-jähriger Mann in einem Getränkemarkt an der Viersener Straße in Dülken auf. Ein Zeuge beobachtete dort, wie der Mann sich mehrere Waren aus der Auslage in seinen mitgebrachten Rucksack steckte und sich unter Umgehung des Kassenbereichs aus dem Markt zu entfernen versuchte. Als der Zeuge den Mann hinter dem Kassenbereich auf die eingesteckten und nicht bezahlten Waren ansprach, schubste dieser ihn weg und rannte davon. Der Zeuge wurde hierbei glücklicherweise nicht verletzt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige schließlich in Dülken, samt seiner Beute, durch die Polizei Viersen angetroffen und festgenommen werden. Er wurde umgehend zu einer Vernehmung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung zur Dienststelle verbracht. Nach Abschluss der ersten Maßnahmen gegen den Tatverdächtigen, musste dieser jedoch wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen werden. Ein Strafverfahren mit entsprechend hoher Strafandrohung erwartet ihn natürlich trotzdem./Ren (785)

