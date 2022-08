POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Unfall an der Querungshilfe - Radfahrerin leicht verletzt

Niederkrüchten-Brempt (ots) - In der Zeit zwischen dem 17. und dem 25. August brachen Unbekannte in ein Haus auf dem Struckerhof in Brempt ein. Der oder die Einbrecher verschafften sich Zutritt zum Garten des Hauses und schlugen die Terrassentür ein. Im Haus durchsuchten die Täter alle Räume und stahlen nach ersten Feststellungen Schmuck. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo in Dülken über die ...

