POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Seniorin bei Handtaschenraub verletzt - Kripo sucht Zeugen

Nettetal-Leuth (ots) - Am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr hat es in einem Waldstück in Nettetal-Leuth gebrannt. Etwa 1500 bis 2000 Quadratmeter standen in unmittelbarer Grenznähe im Wald in der Nähe der Straße "Am Sportplatz" in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell kontrollieren und löschen. Nach den ersten Ermittlungen kann eine Brandstiftung - vorsätzlich oder fahrlässig - nicht ausgeschlossen werden. ...

mehr