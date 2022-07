POL-PPWP: Kein Feuer im Wald!

Kaiserslautern (ots) - Eine Personenkontrolle in der Innenstadt ist am Donnerstagabend einem Mann zum Verhängnis geworden. Der 27-Jährige war kurz vor halb 8 am Willy-Brandt-Platz von der Polizei kontrolliert worden. Bei der Überprüfung seiner Personalien fiel auf, dass gegen ihn zwei aktuelle Haftbefehle aufgrund nicht gezahlter Geldstrafen bestehen. Den ausstehenden Betrag von mehr als 500 Euro zahlte er sofort und in bar, sodass die Fahndung nach ihm anschließend ...

mehr