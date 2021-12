Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 19.12.2021

Delmenhorst (ots)

Raubüberfall

Am Samstag, 18.12.2021, gegen 23:53 Uhr, betrat ein männlicher, schwarz gekleideter Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Friedrich-Ebert-Straße in Nordenham. Das Gesicht war durch eine schwarze Mund-Nasenbedeckung teils verdeckt. Unter dem Vorwand etwas kaufen und bezahlen zu wollen, zückte er an der Kasse eine Schusswaffe und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Dem Täter wurde eine bislang unbekannte Menge Bargeld ausgehändigt und er flüchtete fußläufig in Richtung Deich. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Der 26-jährige Tankstellenangestellte zeigte sich beeindruckt von den Geschehnissen, blieb aber unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham, Tel. 04731-99810, in Verbindung zu setzen. Polizeiliche Ermittlungen dauern an.

Wohnungseinbruch

Am Samstag, 18.12.2021, kam es gegen 20:50 Uhr, in Nordenham zu einem Einbruch in eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses an der Bonner Straße. Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein unbekannter Täter die Abwesenheit des Wohnungseigentümers ausgenutzt und sich durch Einschlagen der Terrassentürscheibe Zugang zu der Wohneinheit beschafft. Als der Wohnungseigentümer in seine Wohnung zurückkehrte und die Wohnungseingangstür aufschloss, traf dieser im Zugangsbereich auf den Einbrecher. Der Wohnungsinhaber wurde zur Seite gestoßen und der Täter flüchtete fußläufig. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leichtverletzten Person

Am Samstag, 18.12.2021, gegen 14:00 Uhr, befuhr der 67-jährige Fahrer aus dem Landkreis Stade mit seinem Lkw-Gespann die B 437 aus Richtung Schwei kommend in Richtung Nordenham. Beim Überwechsel auf die Fahrbahn der B 212 geriet der Lkw samt Anhänger in die Berme. Der Lkw-Fahrer verlor die Kontrolle über das Gespann und fährt in den Gegenverkehr, wo er mit dem Pkw eines 44-järigen aus der Gemeinde Elsfleth, der die B 212 aus Richtung Nordenham in Richtung Brake befährt, zusammenstößt. Beide Fahrzeugführer werden durch den Zusammenstoß verletzt, wobei der Pkw-Fahrer zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt war. Er wurde nach der Bergung mit schweren Verletzungen mittels eines Rettungshubschraubers in ein Oldenburger Krankenhaus transportiert. Es wurde erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 30000 Euro verursacht. Die Bundesstraße war bis zur vollständigen Aufreinigung und Bergung bis 18:37 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde mit Hilfe der Straßenmeisterei Nordenham abgeleitet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Es bildete sich innerhalb kürzester Zeit in beide Fahrtrichtungen ein längerer Rückstau. Während der Anfahrt eines Funkstreifenwagens wendete ein 81-jähriger Wohnmobilfahrer sein Fahrzeug aus der Fahrbahn der Kraftfahrstraße und versperrte der Polizei über einen längeren Zeitraum die ungehinderte Durchfahrt. Gegen den 81-jährigen aus Bremen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Dieser hat nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem 4-wöchigen Fahrverbot zu rechnen.

Gestürzter Radfahrer infolge Trunkenheit

Am Samstag, 18.12.2021, um 22:45 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Radfahrer aus der Gemeinde Butjadingen, die Strandallee in Burhave. Er wollte von der Fahrbahn der Strandallee auf den Bürgersteig fahren und unterschätzte augenscheinlich die Höhe der Bordsteinkante. Er kam mit seinem Fahrrad zu Fall. Der Radfahrer zog sich hierbei eine Kopfplatzwunde zu. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Der vorläufig festgestellte Wert beträgt 2,16 Promille. Der Radfahrer wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Kellerbrand

Am Sonntag, 19.12.2021, 08:22 Uhr, wurde eine Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus in Nordenham, Lübbenstraße, gemeldet. Vor Ort stellte sich raus, dass es vermutlich in einem Ascheneimer zu einer Brandentstehung gekommen war. Die alarmierte Feuerwehr der Stadt Nordenham rückte mit ca. 25 Mann an und konnte das Feuer schnell ablöschen. Sachschaden durch Feuer, Rauch und Wasser wurden verursacht. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell