Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte richten Flurschaden an

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben in der Nähe des Drehenthaler Hofs circa 40 Bäume und einen Hochsitz zerstört. Möglicherweise mit einem Radlader oder anderem schweren Gerät sind die Täter in den Forst gefahren und haben dort unerlaubt einen Waldweg "bearbeitet". Erde wurde abgetragen und ganze Erdhaufen seitlich im Wald aufgetürmt. Teilweise sieht es so aus, als sei eine Maschine durch den Wald gepflügt. Bäume sind umgedrückt und ein Hochsitz dem Erdboden gleichgemacht. Auf einer Strecke von etwa 400 Metern verursachten die Täter Flurschaden, der auf mindestens 1.300 Euro beziffert wird. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Tat Anfang Juli erfolgte. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten um Hinweise: Wem ist in den ersten Tagen diesen Monat ein Radlader oder eine ähnliche Bau- oder Forstmaschine aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen oder kann sonstige Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell