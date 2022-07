Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Platzverweise nach Streitigkeiten

Kaiserslautern (ots)

Ein 32-jähriger Mann hat am Donnerstagabend die Polizei zum Rittersberg gerufen. Er gab an, ein 19-Jähriger hätte ihn mit einem Messer bedroht. Vor Ort konnte der 32-Jährige nur sehr diffuse Angaben zu dem Vorfall machen. Er war stark alkoholisiert. Der Atemtest zeigte 2,2 Promille. Der 19-Jährige konnte durch die Beamten in der Siegfriedstraße angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Beamten kein Messer. Während der Kontrolle des 19-Jährigen erschien auch der 32-Jährige. Die beiden begrüßten sich freundschaftlich und sprachen miteinander, als ob es keinen Vorfall gegeben hätte. Dann verließen beide die Örtlichkeit. Der 19-Jährige wurde keine fünf Minuten später durch die Beamten beobachtet, wie er gemeinsam mit einem weiteren Mann auf eine Gruppe von vier Männern traf und mit diesen Streit anfing. Es kam zur Rangelei. Als die Beamten zur Auseinandersetzung eilten, flüchteten zwei Personen Richtung Lauterstraße. Auf die Frage, was geschehen sei, wollte keiner Angaben machen. Die gesamte Gruppe verhielt sich äußerst unkooperativ und war aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht in der Lage, sachlich zu kommunizieren. Alle Beteiligten erhielten einen Platzverweis, dem sie nachkamen. |elz

