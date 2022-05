Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht zwischen Winzeln und der Eichelsbacher Mühle

Pirmasens (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 11:15 Uhr kam es auf der L 482 zwischen Winzeln du der Eichelsbacher Mühle zu einem Verkehrsunfall zwischen dem schwarzen VW Passat eines 26-Jährigen und einem silberfarbenen Auto. Der 26-Jährige befuhr die Landstraße in Richtung Eichelsbacher Mühle. Nach Angaben des Geschädigten kam ihm auf der Strecke ein silberfarbener Pkw entgegen. In einem Kurvenbereich im dortigen Streckenabschnitt sei das silberne Auto etwas auf seine Fahrspur gekommen, sodass sich beide Außenspiegel berührten und ein Schaden an dem schwarzen Passat in Höhe von 300EUR entstand. Nach der Kollision sei der silberfarben Pkw weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

