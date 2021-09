Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Tödlicher Unfall auf Hockenheimring

Hockenheim - Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Bei einer privaten Motorsportveranstaltung auf dem Hockenheimring kam es am Montagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern, der für einen der Beteiligten tödlich endete. In Höhe der Parabolikakurve fuhr ein 63-Jähriger Motorradfahrer aus unbekannten Gründen auf einen vorausfahrenden 32-Jährigen Biker auf. Beide Fahrer verloren die Kontrolle über ihre Motorräder und stürzten. Der 32-Jährige wurde hierbei leicht verletzt, der 63-Jährige dagegen erlitt so schwere Verletzungen, dass er trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort verstarb.

An den beiden Motorrädern entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sie wurden sichergestellt.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen der Verkehrspolizei Mannheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell