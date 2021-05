Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorroller gestohlen - Tatverdächtiger gestellt

Grevenbroich (ots)

Am Pfingstmontag (24.05.), gegen 23:55 Uhr, nahm eine Anwohnerin an der Jülicher Straße laute Geräusche wahr. Als sie aus dem Fenster blickte, bemerkte sie zwei Personen, die den Motorroller ihres Nachbarn wegschoben. Obwohl die Diebe von der Zeugin angesprochen wurden, entfernten sie sich mit dem Roller in Richtung Rheydter Straße. Nach weiteren Zeugenhinweisen konnte ein 17-jähriger Tatverdächtiger im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen gestellt werden. Der alkoholisierte Jugendliche wurde im Anschluss an einen Mitarbeiter einer Jugendhilfeeinrichtung übergeben. Der zweite Tatverdächtige konnte bislang nicht angetroffen werden.

Die Ermittlungen zu seiner Person werden vom Kriminalkommissariat 24 geführt.

Der Motorroller wurde in einem Garagenhof aufgefunden und sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Tatverdächtigen das Lenkradschloss geknackt.

Ob Motorräder, Motorroller, Kleinkraftrad, Fahrrad, E-Bike oder E-Scooter: Zweiräder sind bei Langfingern beliebt. Doch mit verschiedenen Maßnahmen kann man Dieben das Handwerk erschweren. Tipps zur mechanischen und elektronischen Sicherung von Zweirädern erhalten Interessierte im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/.

