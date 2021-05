HZA-K: Rund 3,3 Tonnen Rauschgift; Produktfälschungen im Wert von knapp 26,9 Millionen Euro; mehr als 2,8 Millionen unversteuerte Zigaretten - Das Hauptzollamt Köln zieht für 2020 Bilanz

Hauptzollamt Köln

Rund 3,3 Tonnen Rauschgift; Produktfälschungen im Wert von knapp 26,9 Millionen Euro; mehr als 2,8 Millionen unversteuerte Zigaretten - Das Hauptzollamt Köln zieht für 2020 Bilanz

Köln

Der Bundesminister der Finanzen, Olaf Scholz, hat am 3. Mai 2021 gemeinsam mit der Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, die Bilanz des deutschen Zolls für das Jahr 2020 vorgestellt.

Auch das Hauptzollamt Köln zieht für das vergangene Jahr Bilanz.

"Die Corona-Pandemie hat auch unser Hauptzollamt vor große Herausforderungen gestellt. Wir haben aber bewiesen, dass wir unsere Kernaufgaben wie die Abfertigung des internationalen Warenverkehrs, die Abgabenerhebung als wichtigste Einnahmeverwaltung des Bundes und die Bekämpfung von Drogen- und Zigarettenschmuggel, Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung sowie Marken- und Produktpiraterie zuverlässig erfüllen können", so Jörg Simon, Leiter des Hauptzollamts Köln.

"Als größtes Ausbildungshauptzollamt in Deutschland, mit aktuell 321 Nachwuchskräften, werden wir auch unter schwierigen Bedingungen unserer Verantwortung für den notwendigen Personalzuwachs des Zolls gerecht. Am 2. August werde ich weitere 154 neue Auszubildende im mittleren und gehobenen Dienst beim Hauptzollamt Köln begrüßen dürfen."

Die Schwerpunkte der Bilanz 2020 im Einzelnen:

Bekämpfung des Rauschgiftschmuggels

"Mehr als jedes dritte Gramm Crystal Meth und Marihuana, jedes vierte Gramm Amphetamin, jedes achte Gramm Heroin und beinah jede neunte Ecstasy-Pille der bundesweiten Zoll-Jahresbilanz zogen Kölner Zöllnerinnen und Zöllner aus dem Verkehr. Bei Crystal Meth haben sich unsere Aufgriffsmengen zum Vorjahr mehr als vervierfacht und bei Heroin, Haschisch und Marihuana mehr als verdreifacht", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Den größten Anteil an den insgesamt rund 3,3 Tonnen sichergestellten Drogen, hatten 1.165 Kilogramm Marihuana und knapp 1.639 Kilogramm Khat. Zudem gingen den Beamten über das Jahr 49,8 Kilogramm Heroin, 58,5 Kilogramm Kokain, 31,4 Kilogramm Crystal Meth, 275,8 Kilogramm Amphetamin, 104,7 Kilogramm Haschisch und 117.207 Stück Ecstasy-Pillen ins Netz. Geschmuggelt wurden die Drogen in Paket- und Briefsendungen, aber auch in Autos, Reisebussen und Zügen.

"Besonders stolz macht uns der Erfolg von Rauschgiftspürhund Finch, der vor knapp drei Jahren aus einem Tierheim zu uns kam. Seine feine Nase führte uns zu 30 Kilogramm Rohopium im Wert von rund 400.000 Euro, versteckt in 11 Nähmaschinen aus dem Irak. Allein dieser Aufgriff stellt knapp 85% der bundesweiten Gesamtbilanz des Zolls bei Sicherstellungen von Opium in 2020 dar", so Ahland weiter.

Bekämpfung der Marken- und Produktpiraterie

Im vergangenen Jahr wurden durch die Zollämter Bonn, Gummersbach, Köln-West, Wahn und zum größten Teil beim Zollamt Flughafen Köln/Bonn Waren im Wert von knapp 26,9 Millionen Euro beschlagnahmt.

"Hinter den 3.343 Aufgriffen stecken 136.100 gefälschte Taschen, Uhren, Schuhe, Brillen, Bekleidung, Mobiltelefone und Zubehör, aber auch gefährliches Kinderspielzeug", erklärt Ahland.

Bekämpfung des Zigarettenschmuggels

Mehr als 2,8 Millionen unversteuerte Zigaretten zog der Kölner Zoll am Flughafen Köln/Bonn in 2020 aus dem Verkehr.

"Allein der Rekordfund von mehr als 1,7 Millionen geschmuggelter Zigaretten in den ersten drei Oktoberwochen des vergangenen Jahres, lag bereits weit über der Ge-samtmenge an unversteuerten Zigaretten der Jahresbilanz 2019", so Ahland.

Die Rekordmenge verteilte sich in mehreren Schüben auf 41 Frachtsendungen. Die geplanten Empfänger, der überwiegend aus China, Hongkong und den Vereinigten Arabischen Emiraten stammenden Pakete, waren Privatpersonen in Großbritannien.

Alle Sendungen waren als Luft- oder Wasserfilter deklariert. Beim Röntgen der Pakete stach den Zöllnerinnen und Zöllnern allerdings sofort das einzigartige Muster von Zigarettenstangen ins Auge.

Artenschutz

"Es macht uns stolz, durch unsere tägliche Arbeit einen Beitrag zum Artenschutz zu leisten. Im letzten Jahr hatten wir wieder 30 Aufgriffe mit knapp 130 Sicherstellungen. Darunter zahlreiche Schuhe, Handtaschen, Gürtel, Uhrenarmbänder und Schuhe aus Krokodil- und Alligatorenleder sowie Handyhüllen aus Pythonleder", so Ahland weiter.

Den Schmuggel von 26 artengeschützten Dosenschildkröten, Baumschleichen und Krötenechsen aus Mexiko verhinderte der Zoll am Flughafen Köln/Bonn im Herbst des letzten Jahres. Die Reptilien waren auf ihrem Weg zu Privatempfängern in Deutschland in Paketen mit mexikanischen Süßigkeiten, Souvenirs und Spielsachen versteckt. Eingenäht in kleine Stoffpuppen und ohne ausreichende Belüftung überlebten zehn der Reptilien den tierschutzwidrigen Transport leider nicht.

Einnahmen

An den Gesamteinnahmen von mehr als 3,73 Milliarden Euro, hatte die Einfuhrumsatzsteuer, welche beim Import von Waren erhoben wird, mit über 2,77 Milliarden Euro den größten Anteil. Die Verbrauch- und Verkehrssteuern hatten an den Ein-nahmen einen Anteil von 783,3 Millionen Euro.

Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung

Die Bilanz der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Köln für das Jahr 2020 wurde bereits am 11. Februar 2021 veröffentlicht und ist beigefügt.

