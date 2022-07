Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrgast versucht Taxifahrer zu beißen

Kreis Kaiserslautern (ots)

Eine 50-Jährige wird verdächtigt, am Donnerstagmittag einen Taxifahrer gebissen zu haben. Die Frau wollte von dem Taxifahrer von Schopp nach Kaiserslautern gefahren werden. Auf der Fahrt fing sie an, den Taxifahrer zu beleidigen, da er den vor ihm fahrenden Fahrradfahrer auf ihre Aufforderung hin nicht überfahren wollte. In der Gasstraße wollte die 50-Jährige aussteigen, war aber nur bereit, die Hälfte des eigentlichen Fahrpreises zu zahlen. Als der Taxifahrer den gesamten Betrag einforderte, zerschlug die Frau die Trennscheibe zwischen Rückbank und Fahrersitz und griff den Fahrer an. Sie versuchte, ihn in den Arm zu beißen. Er konnte den Arm schnell genug wegziehen. Danach flüchtete die Frau. Sie konnte in der näheren Umgebung nicht mehr angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell