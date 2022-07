Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dreiste Betrüger wollen Rentner gleich zweimal schädigen

Kaiserslautern (ots)

Ein kurioser Fall beschäftigt das Fachkommissariat für Betrugsdelikte bei der Kriminaldirektion Kaiserslautern. Am Mittwochnachmittag wollte ein 76-Jähriger in einem Fachhandel für Elektronik sogenannte Steam-Karten im Wert von 1.000 Euro kaufen. Dies kam der Verkäuferin komisch vor, weshalb sie die Polizei informierte. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde derselbe Senior bereits im April 2022 Opfer einer Betrugsmasche und verlor so 1.250 Euro. Weil er das Geld von den Tätern zurückbekommen wollte, schrieb er ihnen eine E-Mail. Die Unbekannten nutzten ihr kriminelles Geschick, um eine Vielzahl an persönlichen Daten von dem Rentner zu erlangen. Sie versprachen ihm, dass er sein Geld wieder bekommen würde und schickten ihn mit weiteren Anweisungen in den Fachhandel für Elektronik. Bislang ist dem 76-Jährigen kein weiterer Schaden entstanden. Sein Sohn wurde informiert und der Rentner ausführlich hinsichtlich Gefahren im Internet sensibilisiert. |lu

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell