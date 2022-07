POL-PPWP: Prävention und Verkehrskontrollen

Kaiserslautern (ots) - Stutzig geworden ist eine Frau aus der Südwestpfalz bei einer E-Mail, die sie am Mittwochnachmittag in ihrem elektronischen Postfach gefunden hat. Der Grund: Der Absender war ihre eigene E-Mail-Adresse. In dem Schreiben wurde die 31-Jährige aufgefordert, 400 US-Dollar in Bitcoin zu bezahlen - andernfalls würden private Bilder und Videos von ihr veröffentlicht. Die Frau ging nicht auf den ...

