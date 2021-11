Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Versammlungen am Mahnmal "Feld des Jammers"

Bretzenheim (ots)

Am Sonntag, den 21. November 2021, in der Zeit von 12:30 bis 17:00 Uhr, fanden am Mahnmal "Feld des Jammers" in Bretzenheim anlässlich des Totensonntages mehrere Versammlungen statt.

Aus diesem Grund war es erforderlich, die B48 zwischen der Anschlussstelle B41 und dem Ortseingang Bretzenheim zeitweise für den Verkehr zu sperren.

Die Polizeidirektion Bad Kreuznach war mit Einsatzkräften vor Ort. Alle angemeldeten Versammlungen verliefen ohne besondere Vorkommnisse.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell