Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer zu Fall gebracht

Kaiserslautern (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Fahrradfahrer am Donnerstagabend in der Barbarossastraße verletzt worden. Der 28-jährige Autofahrer wollte aus der Kantstraße in die Barbarossastraße abbiegen. Der 64-jährige Radler war auf der Barbarossastraße unterwegs. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Barbarossastraße musste für die Zeit der Unfallaufnahmen gesperrt werden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell