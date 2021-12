Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkaufsstand auf Weihnachtsmarkt aufgebrochen

Heinsberg (ots)

Gegen 21.40 Uhr am Freitag, 24. Dezember, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zum Gelände des Weihnachtsmarktes in der Innenstadt. Dort brachen sie einen Verkaufsstand auf und versuchten offenbar alkoholische Getränke zu entwenden. Videoaufnahmen zeigen zwei vermutlich männliche, junge Personen mit schlanker Statur. Einer von ihnen trug eine schwarze Hose, schwarze Schuhe, einen grauen Kapuzenpullover, eine beige Daunenweste sowie eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Der zweite Täter trug eine schwarze Hose, schwarze Schuhe, eine schwarze Jacke und eine ebenfalls schwarze Wollmütze. Seine Mund-Nasenbedeckung hatte ebenfalls die Farbe Schwarz. Ein Zeuge gab an, dass offenbar eine dritte Personen, bekleidet mit einem Jogginganzug, an der Örtlichkeit stand und die Umgebung beobachtete. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat und den Tätern. Diese nimmt das Kriminalkommissariat West der Polizei Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

