POL-PPWP: Haftbefehl vollstreckt

Kaiserslautern (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Fahrradfahrer am Donnerstagabend in der Barbarossastraße verletzt worden. Der 28-jährige Autofahrer wollte aus der Kantstraße in die Barbarossastraße abbiegen. Der 64-jährige Radler war auf der Barbarossastraße unterwegs. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. ...

mehr