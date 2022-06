Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Nordhorn (ots)

Am 31. Mai kam es gegen 17.20 Uhr in Nordhorn in der Neuenhauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem VW Passat auf der Neuenhauser Straße in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte die vor ihr fahrende 46-jährige Fahrerin eines VW Touran nach rechts in die Kaiserstraße abzubiegen. Dies erkannte die 36-Jährige zu spät und fuhr auf den Touran auf. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

