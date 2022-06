POL-EL: Meppen - Stromkabel gestohlen

Wietmarschen (ots) - In der Nacht zu Montag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Grundstück am Pfälzer Weg in Wietmarschen. Dort brachen sie in einen Schuppen ein und versuchten ebenfalls in die Garage einzubrechen. Ob die Täter Beute machten, wird derzeit ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

