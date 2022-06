Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Geeste (ots)

Zwischen dem 26. und 27. Mai ist es zu mehreren Fahrraddiebstählen im Nahbereich des Schützenfestplatzes in Geeste Ortsteil Dalum gekommen. Das dortige Schützenfest des Schützenvereins St. Hubertus Geeste Ortsteil Dalum fand dort vom 25. bis 27. Mai statt. Dabei wurde unter anderem ein Trekking Rad der Marke "Morrison", ein Damenrad der Marke "KTM" sowie ein Herrenrad der Marke "Gazelle" entwendet. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Geeste unter der Rufnummer 05937 970050 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell