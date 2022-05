Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Meppen (ots)

Am 31. Mai kam es in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Eine 40-jährige Radfahrerin fuhr auf der Fritz-Reuter-Straße in Richtung Karl-Wagenfeld-Straße. Im Kreuzungsbereich Eichendorffstraße Ecke Fritz-Reuter-Straße übersah die Radfahrerin die von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte 58-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Dabei wurde die Radfahrerin schwer verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell