Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - 300 Marihuana-Pflanzen sichergestellt

Wietmarschen (ots)

Die Beamtinnen und Beamten der Autobahnpolizei haben am Montag gegen 16.15 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 45 Jahre alten Mann kontrolliert, der die A31 bei Wietmarschen in einem Peugeot in Richtung Emden befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten insgesamt vier Kartons mit 300 Marihuana-Pflanzen fest. Außerdem stand der Fahrer des Peugeot vermutlich unter dem Einfluss von Drogen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten müssen.

