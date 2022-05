Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lohne - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Lohne (ots)

In der Nacht vom 29. auf den 30. Mai kam es im Bereich Bayernweg und Pfälzer Weg zu einem Diebstahl bzw. zu einem versuchen Einbruchdiebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einem Schuppen im Bayernweg und entwendeten mehrere Maschinen sowie Angelzubehör. Aufgrund der erbeuteten Gegenstände wird davon ausgegangen, dass der oder die Täter mit einem Kraftfahrzeug unterwegs waren, welches in der Nähe abgestellt gewesen sein könnte. Im Pfälzer Weg wurde bei dem Versuch, sich Zutritt zu einer Garage zu verschaffen, eine Tür beschädigt. Hier machten die Täter keine Beute. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise bitte an die Polizei Wietmarschen, 05925/998960.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell