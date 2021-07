Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Täterfestnahme nach "Shouldersurfing-Tat" im Bereich Mainz, Worms und Rhein-Main-Gebiet

Mainz (ots)

Donnerstag, 3. Juli 2021

Tatverdächtiger mit über 4.000,00 Euro Tatbeute festgenommen. Die Kriminaldirektion Mainz ermittelt seit längerer Zeit gegen eine französische Tätergruppierung wegen verschiedener Diebstahls- und Computerbetrugsdelikten im Kriminalitätsphänomen "Shouldersurfing".

Am Samstag, den 03.07.2021, wurden die Ermittler in den frühen Morgenstunden auf einen potentiellen Tatverdächtigen in der Sparda-Bank-Filiale in Worms, Hagenstraße aufmerksam. In der Folge gelang es Spezialkräften der Rheinland-Pfälzischen Polizei die Person aufzunehmen und bei verschiedenen Tatausführungen in Worms, Mainz (hier Emmeransstraße) und Wiesbaden (Limesstraße) zu beobachten.

Der Tatverdächtige konnte schließlich wenige Kilometer vor der französischen Grenze festgenommen werden. Die Untersuchungshaft wurde angeordnet.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 34-jährigen, französischen Staatsangehörigen aus Marseille (People of Color - PoC) mit dunkler Hautfarbe. Der Mann ist ca. 180 bis 185 cm groß, athletisch und hat eine Glatze. Während der Tatausführung trug er ein blaues T-Shirt und eine blaue kurze Sporthose. Als Fahrzeug nutzte er einen dunkelgrauen Renault Captur (kleines SUV) mit französischem Kennzeichen.

Die Ermittler bitten Zeugen, welche ab Freitag, in der Region Worms, Mainz, Wiesbaden verdächtige Beobachtungen hinsichtlich ähnlicher Taten, dem Täter oder dem verwendeten Fahrzeug gemacht haben, sich mit der Kriminalpolizei in Mainz in Verbindung zu setzen. Tel.: 06131 - 653633, Mail: KDMainz.KDD@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell