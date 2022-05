Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Lingen (ots)

Am 29. Mai kam es gegen 2.40 Uhr in Lingen in der Elisabethstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwischen den unbekannten Tätern und einem 38-Jährigen kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Kurz darauf eskalierte die Situation und der 38-Jährige wurde von den drei Tätern zusammengeschlagen. Ein Taxifahrer fand den Mann wenige Minuten später und verständigte die Rettungskräfte. Der 38-Jährige kam anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei ist nun auf der Suche nach den Tätern bzw. weiteren Zeugen. Die drei Männer waren etwa im Alter von 16-19 Jahren. Zwei der Täter trugen dunkle Kleidung und einer trug weiße Sportbekleidung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

