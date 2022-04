Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal-Heimerzheim: Raubüberfall auf Tankstelle - Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Swisttal (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Sonntagmorgen (03.04.2022) eine Tankstelle in Swisttal-Heimerzheim überfallen hat.

Gegen 07:45 Uhr hatte der Mann, dessen Gesicht durch einen dunklen Schal und eine Sonnenbrille verdeckt war, den Kassenraum der Tankstelle an der Vorgebirgsstraße betreten. Unter Vorhalt einer Pistole erzwang er von der Kassiererin die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner in einer Klarsichttüte verstauten Beute verließ er den Tatort und lief in Richtung L 182/Euskirchen davon.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos. Daher bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 um Hinweise zu dem Tatverdächtigen, der von Zeugen wie folgt beschrieben wurde:

Etwa 1,70-1,75 m groß - ca. 20-25 Jahre alt - sportlich-schlanke Statur - blaues Basecap mit großem Adidas-Zeichen - schwarzer Schal oder Tuch - dunkle Sonnenbrille - heller Hautteint - bekleidet mit hellgrauem Pullover mit hellem Emblem auf der linken Brust - dunkle Stoffjogginghose mit hellem Emblem am linken Oberschenkel - schwarze Schuhe (evtl. Nike) - schwarze, grob aussehende Handschuhe - sprach akzentfreies Deutsch.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen dabei auch Zusammenhänge zu Fällen, deren Tatbegehungsweise dem geschilderten Geschehen ähnlich erscheint. Wem der Tatverdächtige zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen ist oder wer Angaben zu seiner Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Beamten zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell