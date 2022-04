Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: Unbekannter bei Einbruchsversuch überrascht - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist am Samstag (02.04.2022) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-von-Kleist-Straße in der Bonner Südstadt eingebrochen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verschaffte sich der Verdächtige gegen 16:25 Uhr zunächst auf unbekannte Weise Zugang zu dem Haus und durchsuchte eine leerstehende Wohnung im Erdgeschoss. Anschließend brach der Mann gewaltsam die Eingangstür zu einer Wohnung im 1. Obergeschoss auf und traf dort auf die Bewohnerin. Der Einbrecher, der wie folgt beschrieben werden kann und nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendete, verließ daraufhin das Gebäude in Richtung des Bonner Talweges mit Gehrichtung Poppelsdorfer Allee.

- Etwa 25 Jahre alt - schlank - braune Haare - leicht dunklerer Hauttyp - trug weißen Kapuzenpullover eine dunkle Jacke sowie eine rosafarbene Hose

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wem ist die beschriebene Person am Tattag in Tatortnähe aufgefallen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

