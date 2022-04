POL-BN: Foto-Fahndung für die Staatsanwaltschaft und Polizei Pforzheim: Zwei Schwerverletzte nach Wohnhausbrand in Horb-Talheim: Fahndung nach Tatverdächtigem Dennis Britsch

Bonn (ots) - Am Mittwochmorgen (30.03.2022) wurden zwei Polizeibeamte der City-Wache bei einem Einsatz in der Bonner Nordstadt verletzt. Sie waren gegen 09:45 Uhr wegen eines Randalierers zu einem Haus an der Bornheimer Straße gerufen worden. Vor Ort trafen die Beamten einen 33-jährigen Mann an, der nach ...

mehr